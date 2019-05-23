На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульных, оснащенных приборами для измерения скорости.

Сегодня, 23 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 5: Кишинев- Крива – Бельцы – Кишинев, 255 – 266, 281 – 296 км; – R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33, 70 – 107 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 65 км; – R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 88 км; – R 20: Оргеев – Резина; – R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км; – R 4: Гояны – Криуляны; 18 – 42 км; – R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км.