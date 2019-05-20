На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 20 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33,40 – 70 – 107 км; – R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 65 км; – R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 42 – 60 км; – R 20: Оргеев – Резина; – M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 255 – 266 км.