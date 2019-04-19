На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 19 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешть, км 72 – 124;
  • M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224, 255 – 266;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 35, 40 – 70;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 38;
  • R 3: Кишинев – Хынчешть – Чимишлия, км 9 – 25, 26 – 65;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 42;
  • R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20, км 0 – 45;
  • R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока, км 0 – 27;
  • R 16: Бельцы – Фэлешты – Скулень – Унгень, км 53 – 81;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 79 – 101;
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 40, 121 – 140.
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