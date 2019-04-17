На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения максимальной скорости движения. 

Сегодня, 17 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 255 – 266;
  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Страшень), км 70 – 107;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия (на участке района Яловень), км 26 – 42, 44 – 65;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 32 – 60;
  • R 16: Фэлешть – Скулень – Унгень, км 53 – 81;
  • R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;
  • R 30: Анений Ной – Кэушень, км 20 – 65, 79 – 101;
  • R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15. 
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