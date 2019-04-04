На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 4 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 70 – 107 км;

– M 5: Бельцы – Кишинев –  Тирасполь, 255 – 266 км;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км;

– R 6: Кишинев –  Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км;

– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны, 20 – 65, 79 – 101 км; 

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км.

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