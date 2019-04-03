На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 3 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

– M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 255 – 266;

– R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень), км 40 – 70;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия (на участке района Яловень), км 26 – 42, 44 – 65;

– R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 60;

– R 16: Фэлешть – Скулень – Унгень, км 53 – 81;

– R 30: Анений Ной – Кэушень, км 79 – 101;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

– R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 121 – 184.

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