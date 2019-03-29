На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей.

Сегодня, 29 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 40-70 км; – M 3: Кишинев – Комрат; – R 2: Кишинев – Бендеры; – M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 194 – 224; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км; – R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км; – R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км; – R 30: Новые Анены – Каушаны; – R 34: Хынчешты– Леова – Кагул, 22 – 42; 70 – 124 км.