На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 21 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 1: Кишинев – Леушены, 28 – 43 км;

M 3 – Кишинев – Комрат (Яловенский район);

M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 194 – 224, 255 – 266 км;

R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 70-107 км;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 22 – 42, 44 – 65 км;

R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 26:Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны , 20 – 65, 79 – 101 км;

– R 32 – M 3: Вулканешты – Кагул – Тараклия;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 121 – 184 км.