На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей. 

Сегодня, 19 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 70-107 км;

– M 1: Кишинев – Леушены, 28 – 43 км;

– M 3: Кишинев – Комрат;

– M 5: Бельцы – Кишинев –  Тирасполь, 194 – 224; 255 – 266 км;

– R 2: Кишинев – Бендеры;

– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км;

– R 6: Кишинев –  Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42, 121 – 124 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны , 79 – 101 км.

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