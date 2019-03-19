На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей.

Сегодня, 19 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 70-107 км; – M 1: Кишинев – Леушены, 28 – 43 км; – M 3: Кишинев – Комрат; – M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 194 – 224; 255 – 266 км; – R 2: Кишинев – Бендеры; – R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км; – R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км; – R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42, 121 – 124 км; – R 30: Новые Анены – Каушаны , 79 – 101 км.