На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей. 

Сегодня, 1 марта, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 3: Кишинев – Комрат (на участке района Яловень);
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224, 255 – 266;
  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 23 – 40, 41 – 60;
  • R 16: Фэлешть – Скулень – Унгены, км 53 – 81;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 30: Анений Ной – Кэушаны;
  • R 3: Кишинев – Хынчешть, км 26 – 42;
  • R 3: Хынчешть – Чимишлия, км 44 – 65;
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 22 – 42. 
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