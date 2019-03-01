На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей.

Сегодня, 1 марта, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 3: Кишинев – Комрат (на участке района Яловень);

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224, 255 – 266;

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 6: Кишинев – Оргеев, км 23 – 40, 41 – 60;

R 16: Фэлешть – Скулень – Унгены, км 53 – 81;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Анений Ной – Кэушаны;

R 3: Кишинев – Хынчешть, км 26 – 42;

R 3: Хынчешть – Чимишлия, км 44 – 65;

R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 22 – 42.