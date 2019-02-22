На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 22 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 225 – 266;
- R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень), км 70 – 107;
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия (на участке района Яловень), км 26 – 42; 44 – 65;
- R 4: Гоян – Криулень, км 18 – 42;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 48;
- R 32: M 3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия.
Facebook Комментарии