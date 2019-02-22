На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 22 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 225 – 266;
  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень), км 70 – 107;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия (на участке района Яловень), км 26 – 42; 44 – 65;
  • R 4: Гоян – Криулень, км 18 – 42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 48;
  • R 32: M 3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия. 
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