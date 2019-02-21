На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 21 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 225 – 266, 281 – 296;

R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 107;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 48, 49 – 60;

R 4: Гоян – Криулень, км 18 – 42;

R 3: Кишинев – Хынчешты, км 26 – 42;

R 3: Хынчешты – Чимишлия, км 44 – 65.