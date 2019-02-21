На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 21 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 225 – 266, 281 – 296;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
  •  R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 107;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 23 – 48, 49 – 60;
  • R 4: Гоян – Криулень, км 18 – 42;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты, км 26 – 42;
  • R 3: Хынчешты – Чимишлия, км 44 – 65.
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