На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции.

Сегодня, 4 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • – R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке района Яловень);
  • – R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке района Стрэшень); км 40 – 70;
  • – G 91: Унгены – Бэрбоень, км 5 – 28;
  • – R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • – M 5: Кишинёв – Бельцы, км 194 – 244;
  • – R 6: Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21, 49 – 60;
  • – R 30: Анений Ной – Хынчешть – Штефан-Водэ;
  • – R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.
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