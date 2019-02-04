На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции.
Сегодня, 4 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- – R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке района Яловень);
- – R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке района Стрэшень); км 40 – 70;
- – G 91: Унгены – Бэрбоень, км 5 – 28;
- – R 2: Кишинёв – Бендеры;
- – M 5: Кишинёв – Бельцы, км 194 – 244;
- – R 6: Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21, 49 – 60;
- – R 30: Анений Ной – Хынчешть – Штефан-Водэ;
- – R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.
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