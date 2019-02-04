На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции.

Сегодня, 4 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

– R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке района Яловень);

– R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке района Стрэшень); км 40 – 70;

– G 91: Унгены – Бэрбоень, км 5 – 28;

– R 2: Кишинёв – Бендеры;

– M 5: Кишинёв – Бельцы, км 194 – 244;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21, 49 – 60;

– R 30: Анений Ной – Хынчешть – Штефан-Водэ;

– R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.