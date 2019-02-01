На каких трассах страны сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей с приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 1 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42, 44 – 65 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21, 49 – 60 км;

M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;

R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень– Унгены, 53 – 81 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 –101 км;

⁃ R 34: Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты, 22 – 42 км.