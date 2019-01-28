На каких трассах страны сегодня дежурят радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей с приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 28 января, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

⁃ R 1: Кишинев – Унгены, 40 – 70 км;

⁃ M 3: Кишинев – Комрат;

⁃ R 3: Кишинев – Хынчешты, 26 – 42, 44 – 65 км;

⁃ R 2: Кишинев – Бендеры;

⁃ R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 49 – 60 км;

⁃ M 5: Кишинев – Бельцы, 255 – 266 км;

⁃ R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 –101 км;

⁃ R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

⁃ R 16: Бельцы – Фалешты – Скулень– Унгены, 53 – 81 км;

⁃ R 34: Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты, 22 – 42, 121 – 184 км.