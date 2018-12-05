На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых радарами.
Сегодня, 5 декабря, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:
⁃ R 1: Кишинев – Унгены( на участке района Стрэшень);
⁃ R 3: Кишинев – Хынчешты, (на участке района Яловень);
⁃ R 30: Новые Агени – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;
⁃ R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, км 43 – 70;
– M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;
– R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
– R 34/ G 125/ город Леова;
– R 33/ город Хынчешты;
– R 3/ M3/ город Чимишлия.
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