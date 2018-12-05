На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых радарами.

Сегодня, 5 декабря, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

⁃ R 1: Кишинев – Унгены( на участке района Стрэшень);

⁃ R 3: Кишинев – Хынчешты, (на участке района Яловень);

⁃ R 30: Новые Агени – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

⁃ R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, км 43 – 70;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;

– R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

– R 34/ G 125/ город Леова;

– R 33/ город Хынчешты;

– R 3/ M3/ город Чимишлия.