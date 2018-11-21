На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 21 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
⁃ R 1: Кишинев – Унгены, (на участке района Стрэшень);
⁃ R 3/M 1: Кишинев – Хынчешты, (на участке района Яловень);
⁃ R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;
⁃ R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
⁃ R 30: Кишинев – Анений Ной – Кэушаны;
⁃ R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48,(на участке района Оргеев);
⁃ R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока, (на участке района Теленешть);
⁃ R 3/R 33/G 98: (на участке района Хынчешть);
⁃ M 3/R 3/R 26: (на участке района Чимишлия);
⁃ R 34: (на участке района Леова);
⁃ R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;
⁃ R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;
⁃ R 31:R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 31.