На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 21 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

⁃ R 1: Кишинев – Унгены, (на участке района Стрэшень);

⁃ R 3/M 1: Кишинев – Хынчешты, (на участке района Яловень);

⁃ R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;

⁃ R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

⁃ R 30: Кишинев – Анений Ной – Кэушаны;

⁃ R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48,(на участке района Оргеев);

⁃ R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока, (на участке района Теленешть);

⁃ R 3/R 33/G 98: (на участке района Хынчешть);

⁃ M 3/R 3/R 26: (на участке района Чимишлия);

⁃ R 34: (на участке района Леова);

⁃ R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

⁃ R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

⁃ R 31:R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 31.