На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 24 августа, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 3/R 3: на участке района Яловень;

M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

R 2/R 32: на участке района Анений Ной;

R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 128;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 255– 266; км 281-296;

R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42;

R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ;

R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

M 3/R 3/R 26: на участке района Чимишлия;

R 34/G 125: Хынчешть – Леова.