На каких трассах страны сегодня дежурят радары

На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 24 августа, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 3/R 3: на участке района Яловень;
  • M 5/R 1: на участке района Стрэшень;
  • R 2/R 32: на участке района Анений Ной;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 128;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 255– 266; км 281-296;
  • R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42;
  • R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ;
  • R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;
  • M 3/R 3/R 26: на участке района Чимишлия;
  • R 34/G 125: Хынчешть – Леова. 
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