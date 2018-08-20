На каких трассах страны сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых радарами.

Сегодня, 20 августа, они будут находится на следующих трассах и их участках:

⁃ M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

⁃ R 3/M 1: на участке района Яловень;

⁃ M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, км 194 – 224; км 281-296;

⁃ R 1: Кишинёв – Унгены, км 40 – 70;

⁃ R 4/ M 1: Гоян – Криулень, км 18 – 42;

⁃ R 6: Кишинёв – Оргеев, км 13 – 21;

⁃ R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 95;

⁃ M 3 – Комрат, км 0 – 15;

⁃ R34/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

⁃ M 3/R 3, на участке района Чимишлия;

⁃ R 34: город Леова.