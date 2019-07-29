На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 29 июля, они будут находиться на следующих трассах и отрезках:

G 91: Унгены – Ниспорены, 5 – 28 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R20;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км;

M 3/R 3: на участке Яловенского района;

R 33/M 1/G 98: на участке Хынчештского района.