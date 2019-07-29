На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 29 июля, они будут находиться на следующих трассах и отрезках:
- G 91: Унгены – Ниспорены, 5 – 28 км;
- R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
- R 20: Оргеев – Резина;
- R 9: R 14 – Шолданешты – R20;
- R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км;
- M 3/R 3: на участке Яловенского района;
- R 33/M 1/G 98: на участке Хынчештского района.
Facebook Комментарии