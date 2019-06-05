На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 5 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 1: Леушаны – Кишинёв, 28 – 43 км;

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 214 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км, 70 – 107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 51 км, 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 79 – 101 км;

R 31: R30 – Тудора – Паланка – граница с Украиной, 0 – 15 км;

R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.