На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 27 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 33 км, 70 – 107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 51 км, 60 – 88 км;

R 20: Оргеев- Резина;

R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.