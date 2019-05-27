На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 27 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 266 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 33 км, 70 – 107 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 36 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км, 44 – 65 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 51 км, 60 – 88 км;
  • R 20: Оргеев- Резина;
  • R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.
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