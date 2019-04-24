На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 24 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км, 255 – 296 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 35 км, 70 – 107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 38 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 25 км, 26 – 42 км;

R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 43 – 88 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 25 – 42 км.