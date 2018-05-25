На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 25 мая, они будут находиться на следующих участках национальных дорог:

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 39 – 90 км; 104 – 133 км; 281 – 296 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 86-101 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул;

– R 3/ M 3: Чимишлия.