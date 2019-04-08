На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 8 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, (на участке Яловенского района), 26 – 42 км, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 88 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км;

R 31: R 30 – Тудора – паланка, 0 – 15 км;

R 32: M 3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия, 0 – 30 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 68 км.