На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 13 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 1: Кишинёв – Леушаны, (на участке Яловенского района);
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 255 – 266 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 40 – 70 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км; 44 – 65 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 40 км, 41 – 88 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.
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