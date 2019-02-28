На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 28 февраля, патрульные с радарами будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 40 км, 41 – 60 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 28: M 3 – Комрат, 0 – 15 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.