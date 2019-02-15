На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 15 феврали они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);

R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км; 49 – 60 км;

G 91: Унгены – Барбоены – Немцены, 5 – 28 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 3: Хынчешты – Чимишлия, 44 – 65 км.