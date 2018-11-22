На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 22 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);
- R 3/M 1: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);
- R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы;
- R 2: Кишинёв- Бендеры- Тирасполь;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 86 – 101 км;
- R 30: Кишинёв – Анений Ной – Кэушаны;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 – 95 км;
- R 3/R 33: на участке Хынчештского района;
- M 3/ R 3/R 26: на участке Чимишлийского района;
- R 34: на участке Леовского района.
НИП настоятельно рекомендует водителям адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД и быть внимательными на дорогах.
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