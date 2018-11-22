На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 22 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);

R 3/M 1: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы;

R 2: Кишинёв- Бендеры- Тирасполь;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 86 – 101 км;

R 30: Кишинёв – Анений Ной – Кэушаны;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 – 95 км;

R 3/R 33: на участке Хынчештского района;

M 3/ R 3/R 26: на участке Чимишлийского района;

R 34: на участке Леовского района.

НИП настоятельно рекомендует водителям адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД и быть внимательными на дорогах.