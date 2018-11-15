На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 15 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 72 – 124 км;
– R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);
– R 3/M 1: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);
– R 2: Кишинёв – Бендеры;
– R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 86 – 101 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
– R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23-48 км (на участке Оргеевского района);
– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 – 95 км;
– R 3/R 33: на участке Хынчештского района;
– M 3/ R 3/R 26: на участке Чимишлийского района;
– R 34: на участке Леовского района;
– R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
– R 29: Комрат – Чадыр-Лунга, 0 – 30 км.
НИП настоятельно рекомендует водителям адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.