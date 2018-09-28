На каких трассах страны сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 28 сентября, они будут располагаться на следующих трассах и их участках:
– R 3: на участке Яловенского района;
– R 1: на участке Страшенского района;
– R 1: Кишинев – Унгены, 128-70 км;
– R 25, Буковэц – Ниспорены, от 17 км;
– M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, 240 – 266; 281 – 296;
– R 2/R 30, на участке Новоаненского района;
– R6: Кишинев – Оргеев, 13-21 км;
– R34/R 33: на участке Хынчештского района;
– R 34: Хынчешты – Леова;
– M 3, R 3: на участке Чимишлийского района;
– R 30: Каушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 км.
НИП предупреждает всех участников дорожного движения о необходимости адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.