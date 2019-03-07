На каких трассах страны сегодня дежурят экипажи патрульных с радарами

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 7 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 1: Кишинёв – Леушаны, (на участке Яловенского района);

R 1: Кишинёв – Унгены, ( на участке Страшенского района);

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 40 км, 41 – 60 км, 60 – 88 км;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 255 – 266 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны;

R 3: Кишинёв – Хынчешты;

R 3: Хынчешты – Чимишлия;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.