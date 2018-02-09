На каких трассах страны сегодня будут располагаться радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 9 февраля, они будут располагаться на следующих дорогах страны и их участках:

R 1: Кишинев – Унгены, км 128 – 70;

R-16, R-17, R-42 – населенные пункты мун. Унгены;

R 30: Новые Анены – Кэушаны, км 22 – 54;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;

R 4: Криулень, км 18-42;

R 34: Хынчешть – Леова.

Водителей призывают быть осторожными при движении, адаптировать скорость движения согласно регламенту, не останавливаться в местах, где создается препятствия для дорожного движения, проявлять терпение и максимальную дисциплину и не нарушать ПДД.