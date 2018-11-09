На каких трассах страны сегодня будут располагаться радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 9 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48 (на участке района Оргеев);

R 14: Сэрэтень – Сорока, (на участке района Теленешть);

R 33/R 3: (на участке района Хынчешть);

M 3/ R 3/ R 26: (на участке района Чимишлия);

R 34: (на участке района Леова);

R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 95.