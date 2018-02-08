На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

НИП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

– M1: Леушены – Кишинев, 56 – 74;

– R1: Кишинев – Унгены, 40 –128 км;

– R-16, R-17, R-42 – мун. Унгены;

– R30: Новые Анены – Каушаны, 22 – 54 км;

– R6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21 км;

– R4: Криуляны, 18-42 км;

– R34: Хынчешты – Леова;

– R30: Каушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 км.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.