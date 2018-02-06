На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о месторасположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 6 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;
- M 2: Кишинев – Сорока, км 68 – 93;
- R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;
- R 6: на участке дороги между населенными пунктами Сэрэтень и Захареука;
- R 6: Оргеев – Бельцы, км 13 – 21;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 86 – 101;
- R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
- R 30: Новые Анены – Кэушаны, км 22 – 54;
- R 33: Хынчешты – Лэпушна – M 1;
- R 34: Хынчешты – Леова.
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