На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о месторасположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 6 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;

M 2: Кишинев – Сорока, км 68 – 93;

R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;

R 6: на участке дороги между населенными пунктами Сэрэтень и Захареука;

R 6: Оргеев – Бельцы, км 13 – 21;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 86 – 101;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 30: Новые Анены – Кэушаны, км 22 – 54;

R 33: Хынчешты – Лэпушна – M 1;

R 34: Хынчешты – Леова.