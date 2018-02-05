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На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

• M2: Кишинев – Сорока, 68 – 93 км;
• R1: Кишинев – Унгены, 128 – 70 км;
• R6: на участке Сэрэтень– Захаревка;
• R13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;
• R20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
• R30: Новые Анены – Каушаны, 22 – 54 км;
• R33: Хынчешты – Лэпушна – M 1;
• R34: Хынчешты – Леова.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.

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