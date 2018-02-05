На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

• M2: Кишинев – Сорока, 68 – 93 км;

• R1: Кишинев – Унгены, 128 – 70 км;

• R6: на участке Сэрэтень– Захаревка;

• R13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;

• R20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

• R30: Новые Анены – Каушаны, 22 – 54 км;

• R33: Хынчешты – Лэпушна – M 1;

• R34: Хынчешты – Леова.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.