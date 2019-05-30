На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 30 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 255 – 266 км, 281 – 296 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 33 км, 40 – 70 – 107 км;
  • M 1: Леушаны – Кишинёв, на участке Ниспоренского района;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км, 44 – 65 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 42 – 60 км;
  • R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 4; 18 – 42 км;
  • R 20: Оргеев – Резина.
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