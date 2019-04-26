На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 26 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224, 255 – 296;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 33, 70 – 107;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 38;
  • R 3: Кишинев – Хынчешть – Чимишлия, км 9 – 28, 26 – 42;
  • R 4: R 6: Гояны – Криуляны – M 1, км 18 – 42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, 43 – 88;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, км 17 – 43;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 55 – 101;
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 25 – 42.
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