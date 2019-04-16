На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 16 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224;

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень), км 70 – 107;

R 2: Кишинев – Бендеры, км 21 – 38;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия (на участке района Яловень), км 76 – 94;

R 16: Фэлешть – Скулень – Унгены, км 53 – 81;

R 20: Оргеев – Резина – Рыбница;

R 23: Басарабяска – Комрат, км 0 – 18;

R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Анений Ной – Кэушаны, км 79 – 101;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 15;

R 34: Хынчешть – Леова – Кагул, км 22 – 68, 121 – 184;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцень – M 1.