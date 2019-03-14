На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 14 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
– R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 70-107 км;
– M 1: Кишинев – Леушены, 28 – 43 км;
– M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, 255 – 266 км;
– R 2: Кишинев – Бендеры;
– R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 44 – 65 км;
– R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
– R 26:Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
– R 32: M 3 – Вулканешты – Кагул – Тараклия;
– R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 40, 41 – 60, 60 – 88 км
– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км;
– R 30: Новые Анены – Каушаны , 20 – 65 км.