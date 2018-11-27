На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 27 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;
- R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- R 3/M 1: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
- R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 49 – 86;
- R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
- R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
- R 3/R 33/G 98: (на участке района Хынчешть);
- M 3/ R 3/ R 26: (на участке района Чимишлия);
- R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 95;
- R 34: Хынчешть – Леова (на участке района Леова).
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