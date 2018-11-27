На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 27 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;
  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
  • R 2: Кишинев – Бендеры; 
  • R 3/M 1: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 49 – 86;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны; 
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
  • R 3/R 33/G 98: (на участке района Хынчешть);
  • M 3/ R 3/ R 26: (на участке района Чимишлия);
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 95;
  • R 34: Хынчешть – Леова (на участке района Леова).
Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md