На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции.

Сегодня, 7 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

R 1: Кишинев – Унгены, км 128 – 70, км 40 – 70;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48 (на участке района Орхей);

R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

R 3: Кишинев – Хынчешты, (на участке города Хынчешты);

M 3: (на участке района Чимишлия);

M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;

R 28: M 3 – Комрат, км 0 – 15.