На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует о местоположении экипажей патрульной полиции. 

Сегодня, 7 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
  • R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 128 – 70, км 40 – 70;
  • R 2: Кишинев – Бендеры; 
  • R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны; 
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48 (на участке района Орхей);
  • R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты, (на участке города Хынчешты);
  • M 3: (на участке района Чимишлия);
  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;
  • R 28: M 3 – Комрат, км 0 – 15.
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