На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 11 сентября, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

M 1/R 3: на участке района Яловень;

M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 91 – 133; 194 – 224; км 255 – 266;

R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42; км 13 – 21;

R34/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

M 3/R 3: на участке района Чимишлия;

R 34: Хынчешть – Леова.