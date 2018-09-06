На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 6 августа, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень; 
  • M 5/R 1: на участке района Стрэшень; 
  • G 109: Делакэу  – Бульбоака – R 2;
  • M 5:Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 91-133; км 255 – 266;
  • R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42; км 13 – 21; 
  • R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ, км 20 – 65;
  • R34/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть; 
  • M 3/R 3: на участке района Чимишлия; 
  • R 30, км 20-65/ r 26, км 6-59, на участке района Кэушень;
  • муниципий Бельцы;
  • республиканские дороги R 2/ R 3/ R 5/ M 5;
  • муниципий Кишинев: бульвар Мирча чел Бэтрын. 

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