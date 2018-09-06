На каких трассах страны сегодня будут “дежурить” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 6 августа, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 1/R 3: на участке района Яловень;

M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

G 109: Делакэу – Бульбоака – R 2;

M 5:Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 91-133; км 255 – 266;

R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42; км 13 – 21;

R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

R34/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

M 3/R 3: на участке района Чимишлия;

R 30, км 20-65/ r 26, км 6-59, на участке района Кэушень;

муниципий Бельцы;

республиканские дороги R 2/ R 3/ R 5/ M 5;

муниципий Кишинев: бульвар Мирча чел Бэтрын.