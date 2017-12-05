На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Cегодня, 5 декабря, они будут находиться на следующих трассах:
- R 1: Кишинев — Унгены;
- R 3: Кишинев — Хынчешты — Чимишлия;
- M 2: Кишинев — Сорока;
- M 1: Кишинев — Дубоссары;
- R 14 Бельцы — Сэрэтены;
- R 30: Новые Анены — Кэушаны — Штефан-Водэ;
- R 34: Хынчешты — Леова — Кагул.
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