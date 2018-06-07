На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 7 июня, они будут располагаться на следующих трассах страны:

M 1/R 3: на участке района Яловень;

R 1: на участке района Стрэшень;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 39 – 90;

R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;

R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 95;

R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;

R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.