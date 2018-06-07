На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 7 июня, они будут располагаться на следующих трассах страны:
- M 1/R 3: на участке района Яловень;
- R 1: на участке района Стрэшень;
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 39 – 90;
- R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;
- R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
- R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 95;
- R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;
- R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;
- R 34: Хынчешть – Леова – Кагул.
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