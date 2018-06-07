На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 7 июня, они будут располагаться на следующих трассах страны:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень;
  • R 1: на участке района Стрэшень; 
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 39 – 90;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54; 
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 95;
  • R3/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть; 
  • R 3/ M 3: на участке района Чимишлия; 
  • R 34: Хынчешть – Леова – Кагул. 
Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md