На каких трассах страны сегодня будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает сообщать гражданам о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 18 мая, они будут располагаться на следующих трассах и их участках:

– M 1/R 3: на участке района Яловень;

– R 1: на участке района Стрэшень;

– M 5: Крива- Бельцы – Кишинев, км 39 – 90; км 104 – 133; км 255 – 266;

– R 1: Кишинев Унгены, км 128 – 70;

– R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

– R 4: R 6 – Гоян – Криулень – M 1, км 18 – 42;

– R 6: Кишинев – Оргеев -Бельцы, км 13 – 21;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 86 – 101;

– R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

– R33/R 34/ G 98: на участке района Хынчешть;

– R 3/ M 3/R 26: на участке района Чимишлия;

– R 34: на участке района Леова.