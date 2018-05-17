На каких трассах страны сегодня будут дежурить патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 17 мая, в течение всего дня патрульные с радарами будут находиться на следующих участках дороги:

– M 1/R 3: Яловенский район;

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 77 – 129 км;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 39 – 90 км; 194 – 224 км; 255 – 266 км;

– R 1: Кишинёв – Унгены, 48 – 75 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 4: R 6 – Гояны – Криуляны- M 1, 18 – 42 км;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R3/R 33/ G 98: Хынчештский район;

– R 34: Хынчешты – Леова – Кагул;

– R 3/ M 3: Чимишлийский район.

Служба “InfoTrafic” призывает всех участников дорожного движения следовать ПДД и адаптировать скорость согласно предписаниям.