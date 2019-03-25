На каких трассах страны дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 25 марта, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- R 1: Кишинев – Унгены, (Страшенский район), 40-70 км;
- M 3: Кишинев – Комрат;
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- M 5: Бельцы – Кишинев – Тирасполь, 255 – 266 км;
- R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42, 44 – 65 км;
- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 60 км;
- R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны;
- R 34: Хынчешты– Леова – Кагул, 22 – 42; 70 – 124 км.
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